Тренер "Вест Гему" прокоментував переможний гол Ярмоленка у ворота "Челсі"

Михайло Морозов Футбол 11:04, 2.07.2020 Оновлено: 11:43, 2.07.2020

Головний тренер "Вест Гему" Девід Моєс заявив, що не сумнівався в бомбардирських якостях Андрія Ярмоленка, коментуючи його переможний гол у ворота "Челсі" (3:2) в АПЛ. Українець замінив Джаррода Боуена на 78-й хвилині матчу.

"Я знаю, що Ярмоленко вміє забивати! Він щодня робить це на тренуваннях, тому ми знаємо, на що він здатний. Джаррод взяв участь у двох перших голах нашої команди, і я подумав, що настав час його замінити", – цитує слова Моєса офіційний сайт "Вест Гему".

Перемога над "Челсі" дала змогу команді українця перервати серію з трьох поразок поспіль і відірватися від зони вильоту на три очки за шість турів до фінішу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка на останніх хвилинах приніс "Вест Гему" перемогу в лондонському дербі.

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