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Тренер "Вест Гему" прокоментував переможний гол Ярмоленка у ворота "Челсі"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,9 т.
Андрій Ярмоленко забив 'Челсі'

Андрій Ярмоленко приніс "Вест Гему" перемогу над "Челсі".

Головний тренер "Вест Гему" Девід Моєс заявив, що не сумнівався в бомбардирських якостях Андрія Ярмоленка, коментуючи його переможний гол у ворота "Челсі" (3:2) в АПЛ. Українець замінив Джаррода Боуена на 78-й хвилині матчу.

"Я знаю, що Ярмоленко вміє забивати! Він щодня робить це на тренуваннях, тому ми знаємо, на що він здатний. Джаррод взяв участь у двох перших голах нашої команди, і я подумав, що настав час його замінити", – цитує слова Моєса офіційний сайт "Вест Гему".

Перемога над "Челсі" дала змогу команді українця перервати серію з трьох поразок поспіль і відірватися від зони вильоту на три очки за шість турів до фінішу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка на останніх хвилинах приніс "Вест Гему" перемогу в лондонському дербі.

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