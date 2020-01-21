Тренер "Вест Хема" озвучив невтішний діагноз Ярмоленка

Український футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко через травму привідного м'яза стегна змушений буде пропустити близько 20 днів.

"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальної групи ще три тижні", – наводить слова головного тренера "молотобійців" Двід Мойес клубна прес-служба.

30-річний півзахисник не зіграє проти "Лестера", "Ліверпуля", "Брайтона" і "Ман Сіті" в англійській Прем'єр-лізі, а також не вийде на поле в поєдинку Кубка ліги з "Вест Бромвічем".

TEAM NEWS: @Michailantonio (Hamstring): "Getting closer to fitness. He's been training" @F_Andersoon (Back): "Out for a while, looks like probably four weeks, we think" @ Yarmolenko_7 (Thigh): "Probably the best part of three weeks away at the moment " - West Ham United (@WestHam) January 21, 2020

Новини ФІФА поставила крапку в трансфері Ярмоленка в Німеччину

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" розглядає можливість відправити Андрія в оренду, в турецький "Бешикташ", який йде на 5-му місці в чемпіонаті країни.

Інформація про можливу оренду Ярмоленка з'явилася в пресі ще 12 січня.

За інформацією англійського ЗМІ, футболіст нашої збірної не вписується в тактичну схему нового головного тренер "молотобійців" Девіда Мойєса.

Пізніше агент Ярмоленка розповів про ситуацію з його можливим трансфером

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