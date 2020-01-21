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21 січня • оновлено в 20:44
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Тренер "Вест Хема" озвучив невтішний діагноз Ярмоленка

1.9т
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Український футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко через травму привідного м'яза стегна змушений буде пропустити близько 20 днів.

"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальної групи ще три тижні", – наводить слова головного тренера "молотобійців" Двід Мойес клубна прес-служба.

30-річний півзахисник не зіграє проти "Лестера", "Ліверпуля", "Брайтона" і "Ман Сіті" в англійській Прем'єр-лізі, а також не вийде на поле в поєдинку Кубка ліги з "Вест Бромвічем".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" розглядає можливість відправити Андрія в оренду, в турецький "Бешикташ", який йде на 5-му місці в чемпіонаті країни.

Інформація про можливу оренду Ярмоленка з'явилася в пресі ще 12 січня.

За інформацією англійського ЗМІ, футболіст нашої збірної не вписується в тактичну схему нового головного тренер "молотобійців" Девіда Мойєса.

Пізніше агент Ярмоленка розповів про ситуацію з його можливим трансфером

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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злой укр
злой укр
просто Ярмолу в мелкобритии опустили ниже плинтуса,чи не игрок!
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