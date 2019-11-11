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11 листопада • оновлено в 20:03
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Тренер у нокауті: матч німецької Бундесліги завершився грандіозним побоїщем

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В рамках 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Фрайбург" приймав на своєму полі "Айнтрахт" з Франкфурта. Поєдинок закінчився скандалом після дій захисника гостей Давида Абрахама.

Аргентинський гравець був так засмучений матчем, який невдало складався для його команди, що наприкнці поєдинку навмисно збив наставника суперників Крістіана Штрайха з ніг.

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Новини
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Падіння тренера "Фрайбурга" змусило скочити на ноги всю лаву запасних господарів і призвело до масового конфлікту між командами. Після того як пристрасті вляглися, Абрахам був відразу ж вилучений з поля. Після відеоперегляду епізоду за ним послідував і Вінченцо Гриф з "Фрайбурга", який схопив аргентинця за горло.

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Як повідомляв OBOZREVATEL, дербі української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Динамо" завершилося грандіозним скандалом.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Німеччини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
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