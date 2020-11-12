Тренер суперника України на Євро-2020 встановив антирекорд збірної. Відео

Наставник збірної Нідерландів, яка є суперником України на Євро-2020, Франк де Бур став першим в історії тренером національної команди, який не зміг виграти жоден з чотирьох стартових матчів біля керма команди.

У середу, 11 листопада, його підопічні зіграли внічию 1:1 у товариському матчі з Іспанією. На гол Серхіо Каналеса на початку першого тайму Нідерланди відповіли точним ударом Донні ван де Бека в другому.

Де Бур зайняв пост тренера національної команди в жовтні і дебютував з поразки в товариській зустрічі з Мексикою (0:1), після чого двічі зіграв внічию в Лізі націй проти Боснії та Герцеговини (0:0) та Італії (1:1). Нідерланди посідають третє місце в групі з п'ятьма очками. Лідером квартету є Польща з сімома пунктами.

Франк де Бур встановив антирекорд збірної Нідерландів Twitter Dutch Football

Зазначимо, що в сезоні 2016/17 Де Бур був звільнений з міланського "Інтера" після 85 днів роботи, а потім встановив антирекорд англійської Прем'єр-ліги, коли став тренером "Крістал Пелас" влітку 2017 року. Його команда програла всі чотири матчі на старті сезону, не зумівши забити жодного гола. В Англії він пропрацював 10 тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Де Бура збірну Нідерландів очолював Рональд Куман, але влітку він прийняв пропозицію "Барселони".