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29 травня • оновлено в 20:09
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Тренер суперника України на Євро-2020 відверто розповів, як переніс серцевий напад

1.7т
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Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман зізнався, що готувався до смерті, коли у нього стався серцевий напад.

Наставник суперників української національної команди по Євро-2020 заявив, що йому просто пощастило потрапити до кардіолога.

Рональд Куман (зліва)

Рональд Куман (зліва)

"Мій похід до кардіолога був відкладений через коронавірус. У мене був сильний біль в грудях, я побілів і почав потіти. Я готувався до найгіршого. В моїй родині часто були проблеми з серцем. Ось чому я призначив зустріч на 19 березня. Але вона була скасована. Коли стався напад, в реанімації всі були зосереджені на коронавірусі. Тепер мені цікаво, скільки людей померли через це. Мені просто пощастило", – цитує Кумана AFP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії виникли серйозні проблеми з проведенням Євро-2020 в Санкт-Петербурзі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
Збірна Нідерландів з футболу
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