Тренер Швейцарії назвав божевіллям перемогу України над Іспанією в Лізі націй

Тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович зізнався, що був вкрай здивований, коли дізнався про перемогу України над Іспанією в четвертому турі Ліги націй (1:0).

Як повідомляє видання Blick, він відзначив, що результат матчу зовсім не відображає того, що відбувалося на полі. Тепер для того, щоб залишитися в дивізіоні A Ліги націй швейцарцям необхідно набирати як мінімум чотири очки в двох останніх поєдинках проти Іспанії та України.

"Такі результати не можна передбачити. Це справжнє божевілля, і щоб це зрозуміти, достатньо просто поглянути на статистику матчу: 21 удар у Іспанії та два в України, 8 – 1 за ударами у площину воріт, 72% володіння м'ячем, 703 передачі проти 283... Нам потрібно виграти обидва поєдинки в листопаді, але без удачі нам не обійтися", – заявив Петкович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанські ЗМІ відреагували на поразку своєї збірної в матчі з підопічними Андрія Шевченка.