Тренер "Шахтаря" розповів, яким буде вирішальний матч проти "Реала" в ЛЧ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що у вівторок, 1 грудня, на його підопічних чекає "дуже специфічна гра" проти "Реала" в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Португальський фахівець вважає, що поєдинок буде вкрай непростим, оскільки стане вирішальним як для його команди, так і для мадридців. За його словами, "гірникам" дуже важливо показати впевнену гру в обороні.

"Буде дуже специфічна гра. Знаємо, що буде складно, адже це вирішальний матч як для нас, так і для опонента в контексті продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Дуже важливо коректно підійти до поєдинку. Дійсно, багато хто з тих, хто грав у нашому складі в Мадриді, можливо, був недооцінений суперником. Наша гра здивувала багатьох, і "Реал" у тому числі. Ми повинні перш за все бути сильними в обороні та постаратися нівелювати всі сильні сторони суперника. Стратегічно, як і в першому випадку, гра буде досить сильною. Важливо не відходити далеко від того, що ми показали в першому матчі, проявляти себе точно таким же чином", – цитує Каштру офіційний сайт "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдорожчий гравець в історії "Реала" Еден Азар і капітан команди Серхіо Рамос пропустять матч проти "гірників".

У поєдинку першого туру підопічні Каштру сенсаційно обіграли мадридців на виїзді.