Тренер "Шахтаря" розповів, чого чекає від чвертьфіналу Ліги Європи

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру очікує складного матчу зі швейцарським "Базелем" у чвертьфіналі Ліги Європи.

На думку португальського фахівця, суперник "гірників" виділяється агресивною грою з сильною лінією півзахисту.

"Я бачу "Базель" дуже агресивною командою з сильним півзахистом. У них є й лінія оборони, яка ідеально обслуговує атаку, яка використовує залишене суперником простір. Вони міцні під час гри в обороні, а це значить, що опонент в певний момент втратить м'яч, і тоді вони почнуть швидку контратаку. Центральні захисники працюють з м'ячем, доставляють його в атаку довгими передачами, Фрай – гравець, який контролює простір і допомагає діагональними пасами. Так що це команда з дуже хорошим оборонним блоком, сильний колектив. Нас чекає складний матч", – цитує Каштру прес-служба "Шахтаря".

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Базель" відбудеться у вівторок, 11 серпня у Кельні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Базеля" Марсель Коллер з побоюванням очікує протистояння з донецьким "Шахтарем", відзначивши високу індивідуальну майстерність гравців української команди.