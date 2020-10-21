Тренер "Шахтаря" прийняв несподіване рішення щодо складу на матч з "Реалом"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що молодий голкіпер Анатолій Трубін вийде в основному складі на матч першого туру Ліги чемпіонів проти "Реала", не дивлячись на наявність в заявці Андрія Пятова.

В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3" португальський фахівець пояснив це рішення тим, що 19-річний воротар готувався до поєдинку разом з командою і був здоровий. Наставник "гірників" відзначив, що капітан клубу і збірної України може вийти на поле тільки в разі виникнення проблем у Трубіна.

"Тут немає секретів або інтриги. Футбол дуже лінійний. Це те, про що я говорив раніше. Трубін був з нами і працював, він не був інфікований і зіграв в останньому матчі. Ми йому довіряємо. Зрозуміло, що Пятов – капітан "Шахтаря" та збірної України, але, на жаль, у нього був коронавірус. Жоден гравець з тих, що перенесли COVID-19, не буде грати. Це мій принцип. Це моє рішення. Якщо потрібно буде Трубіна поміняти – ми Пятова поставимо. Якщо з Трубіним щось станеться до гри – буде грати Пятов", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" відправився на матч з "Реалом" без семи гравців основного складу. Поєдинок відбудеться в середу, 21 жовтня.