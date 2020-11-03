Тренер "Шахтаря" поділився очікуваннями від матчу з "Боруссією" в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру відзначив силу "Боруссії" з Менхенгладбаха перед поєдинком третього туру Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 3 листопада.

Під час передматчевої прес-конференції португальський фахівець нагадав, що в попередніх поєдинках ЛЧ німецький клуб показував хороший атакувальний футбол, ледь не виграв у "Реала" й "Інтера". Він заявив, що його команда має дуже уважною і в обороні, і в нападі.

"Ми в таких матчах не можемо думати лише про свою команду. Це стосується Ліги чемпіонів. Нам буде протистояти велика сила, ми поважаємо супротивника. Важливо бути ефективними і в обороні, і в атаці. Найголовніше – велика уважність, дисципліна і повна самовіддача. Ми прекрасно розуміємо, який складний матч на нас чекає. "Боруссія" з "Реалом" вела 2:0, і тільки в кінці мадридці зрівняли. Таке ж саме було з "Інтером", який зробив камбек. "Боруссія" обожнює атакуючий футбол – у них 4 голи в двох матчах. Атакувальний футбол – їхня ДНК, це улюблений футбол", – цитує слова Каштру видання Sport.ua.

Він також висловився про те, що матч пройде при порожніх трибунах, заявивши, що люди не заслужили повернення на стадіон.

"Додаткового тиску через відсутність уболівальників не буде. Але я багато разів говорив, що стадіон без уболівальників – це стадіон без душі, його серце не б'ється. Крижана атмосфера. Неприємно, мало емоцій. На жаль, люди, можливо, ще не почали поважати коронавірус. Шкода, що не всі вони розуміють. Дивно, що я бачу заповнені автобуси в місті, бачу людей, які не носять маски і активно відвідують публічні місця. Люди мало зробили, щоб повернутися на стадіон. Взагалі все дивно. Футбол зараз дивний", – додав наставник "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Боруссія" М осоромилася перед поєдинком з "Шахтарем", заявивши, що вирушила на гру в Донецьк.