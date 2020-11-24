Тренер "Шахтаря" поділився очікуваннями від матчу з "Боруссією" М в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що він та його команда зробили висновки після першого матчу проти "Боруссії" М в Лізі чемпіонів, який закінчився розгромною поразкою з рахунком 0:6.

Перед поєдинком четвертого туру групового турніру, який відбудеться в середу, 25 листопада, португальський фахівець розповів журналістам, в яких двох компонентах потрібно додати його команді. Він відзначив, що нічия буде непоганим результатом, однак "гірники" будуть працювати виключно на перемогу.

"Ми проаналізували, зрозуміли, що з нами сталося, і поїдемо на гру з повною впевненістю, як і завжди. Знаємо, що переживаємо дуже складні моменти. Але ми маємо бути максимально налаштовані та розуміти, чого хочемо від кожного матчу. З цим настроєм, амбіціями і розумінням підходимо до завтрашнього поєдинку. Буду дуже лінійним у своєму аналізі: ми не пресингували і у нас не було спроб дістатися до воріт "Боруссії". Потрібно додати в цих двох компонентах. Можливо, в протистоянні з таким суперником, як завтра, нічия – непоганий результат, але ми будемо працювати тільки на перемогу – це для нас найважливіше", – цитує слова Каштру офіційний сайт "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі "гірники" сенсаційно втратили очки в УПЛ, не зумівши здолати "Олександрію".