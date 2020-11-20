Тренер "Шахтаря" назвав головну причину поразки 0:6 від "Боруссії" М

Поразка донецького "Шахтар" від "Боруссії" з Менхенгладбаха з рахунком 0:6 у Лізі чемпіонів багато в чому пов'язано з відсутністю глядачів на трибунах в умовах пандемії коронавірусу.

Таку думку в інтерв'ю пресслужбі "гірників" висловив головний тренер команди Луїш Каштру. За його словами, саме фанатським фактором можна пояснити багато несподіваних результатів сезону.

"Можливо, хтось не розуміє, як" Ліверпуль "програє, пропустивши 7 ("Астон Віллі" – ред.), "Юнайтед" – 6 ("Тоттенхему" – ред.), Німеччина – Іспанії, ми – "Боруссії" М... Всі ми потроху починаємо усвідомлювати, що публіка на стадіонах – вирішальний фактор, що психологічна стабільність вкрай важлива. А ми зараз дуже нестабільні, у нас немає можливостей зреагувати в складні моменти так само, як ми робили це раніше. Всі ми трохи інфіковані ментально, психологічно. Попереду серйозна боротьба. Постараємося зробити все, щоб це пройти", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру отримав дискваліфікацію від УЄФА на один матч Ліги чемпіонів. Наставник "гірників" постраждав через запізнення на гру з "Інтером".