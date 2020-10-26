Тренер "Шахтаря": коронавірус залишає сліди, про які не говорять світові лідери

Михайло Морозов Футбол 18:18, 26.10.2020 Оновлено: 18:36, 26.10.2020

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїс Каштру висловився про кадрові труднощі своєї команди в умовах коронавірусу.

Він заявив, що футболісти, які одужали, повертаються до тренувань у неоптимальних кондиціях, оскільки COVID-19 залишає після себе сліди в легенях і серці. Португальський фахівець розповів, що в його розпорядженні нині є два види гравців: втомлені від матчів через кожні три дні та непідготовлені.

"Частина гравців відновлюється, але ви знаєте, що таке COVID-19. Футболісти не можуть тренуватися протягом 10 днів, а потім повертаються ослабленими. Світові лідери не говорять про те, що відбувається під час коронавірусу. Він залишає сліди, про які вони мовчать: у легенях, у серці. На повне відновлення йде час. Зараз у нас є дуже втомлені футболісти, які грають що три дні, та непідготовлені", – цитує слова Каштру видання La Prensa Latina.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник "Шахтаря" зізнався, що команда живе в атмосфері страху.

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