Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру розповів, що вісім чвертьфіналістів Ліги Європи можуть провести решту матчів турніру в одному місті.

"За наявною у нас інформацією, якщо чвертьфінали не вийде провести за стандартною схемою з двох матчів, то поєдинки на цій стадії можуть відбутися в одному місті у форматі на виліт. УЄФА чекає на рішення національних асоціацій про відновлення сезону і уважно стежить за ситуацією з коронавірусом в Європі", – сказав Каштру в інтерв'ю виданню A Bola.

Луїш Каштру

Він також зазначив, що його команда ще не знає, де зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

"В першу чергу, ми повинні дізнатися, коли і де відбудеться матч проти "Вольфсбурга". Перший поєдинок було зіграно в Німеччині, тому було б чесно провести матч-відповідь в Україні. Зустріч на нейтральному полі стане перевагою для суперників, навіть якщо на трибунах не буде уболівальників", – додав наставник "гірників".

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