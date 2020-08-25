Тренер "Шахтар" про Суперкубок: фактор Луческу ніяк не вплине

У київському "Динамо" з приходом Мірчі Луческу відбулися очевидні зміни в ігровому стилі.

Про це заявив головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру напередодні гри з "біло-синіми" у Суперкубку України 25 серпня. При цьому він зазначив, що фактор румунського фахівця не позначиться на результаті.

"Зміни в наявності – як в атаці, так і в обороні. Хороша команда, хороший тренер. Наш суперник також боротиметься за перемогу, з таким же бажанням виграти, як і ми. Фактор Луческу ніяк не вплине на рішення або результат матчу. У кожного тренера є власний стиль. Містер Луческу покаже свій і буде вимагати максимуму від своєї команди, я зі свого боку покажу наш стиль гри і також буду дуже вимогливий до гравців", – цитує Каштру прес-служба "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вважають донецький "Шахтар" фаворитом матчу з київським "Динамо" за Суперкубок України.

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