Тренер, що порадив Яремчуку шукати новий клуб: помста – зброя ідіота

Михайло Морозов Футбол 16:10, 9.09.2020 Оновлено: 16:53, 9.09.2020

Український нападник "Гента" Роман Яремчук поспілкувався з тренером команди Ласло Белені, який раніше порадив нашому співвітчизнику шукати новий клуб.

Нагадаємо, що українець розкритикував гру команди під керівництвом румунського фахівця після матчу бельгійського чемпіонату проти "Мехелена" (1:0 на користь "Гента"). Це призвело до конфлікту з наставником.

Як повідомляє видання HLN, після повернення зі збірної України Яремчук поговорив із керівництвом клубу, а потім помирився з Белені, який заявив, що залишити нашого співвітчизника поза заявкою на наступний поєдинок "Гента" проти "Ейпена" є дурістю.

"Звичайно, Яремчук може зіграти в матчі з "Ейпеном". Помста – зброя ідіота. А я себе дурним не вважаю", – сказав румунський тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яремчук зробив дубль у передсезонному поєдинку за "Гент" проти команди з вищого французького дивізіону.

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