Тренер про футболіста збірної України: я більше не збираюся витрачати на нього час

Головний тренер бельгійського "Мехелена" Вутер Вранкен жорстко розкритикував гравця збірної України Мар'яна Шведа, який виступає за команду на правах оренди з "Селтіка".

Він заявив, що наш співвітчизник не йде на контакт з іншими членами колективу, незважаючи на всі їхні спроби зблизитися. Наставник бельгійської команди порадив Мар'яну змінити вид спорту, якщо він хоче бути одинаком.

"Я більше не збираюся витрачати на нього свій час. Гравці та персонал роблять все, щоб Швед став частиною колективу, але він ставить себе вище за інших. Він постійно запізнюється та поводиться так, ніби не хоче тут перебувати. З ним говорили одноклубники та працівники команди. Я говорив з ним особисто і в присутності футболістів, але ми не отримуємо від нього нічого у відповідь. Можеш бути одинаком, якщо хочеш. Але тоді грай у більярд або займайся чимось іншим. У нас в команді всі стоять один за одного, а його зарозумілість тільки ускладнює ситуацію", – цитує слова Вранкен видання HLN.be.

Швед перейшов у "Мехелен" влітку 2020 року, але взяв участь лише в трьох матчах клубу в чемпіонаті країни. Бельгійці можуть розірвати з ним орендну угоду вже цієї зими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мар'яна були проблеми в "Селтіку". Цей факт не приховував головний тренер команди Ніл Леннон.