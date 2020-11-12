Тренер Польщі про матч з Україною: грали із сильною командою, яка була кращою за нас

Михайло Морозов Футбол 11:05, 12.11.2020 Оновлено: 11:27, 12.11.2020

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек заявив, що радий перемозі над Україною в товариському матчі між командами, який закінчився з рахунком 2:0.

Незважаючи на це, він відзначив, що його підопічним протистояв сильний суперник, який показав більш змістовну гру. Наставник поляків заявив, що нашій команді не вистачило ефективності в завершенні атак.

"Ми раді перемозі, але знаємо, що грали із сильною командою, яка була кращою за нас. Нам кілька разів пощастило, суперник не забив пенальті. Перевага полягає в тому, щоб вигравати в таких умовах, хоч ми й допустили велику кількість помилок, особливо в другому таймі, коли вигравали у два м'ячі. На щастя, Україна була неефективною в завершенні атак. Це був цікавий матч, з якого можна зробити багато корисних висновків", – цитує слова Бженчека офіційний сайт польської футбольної федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поразку в поєдинку проти Польщі прокоментував головний тренер української команди Андрій Шевченко.

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