Тренер "Ов'єдо" підтримав Луніна після помилки в дебютному матчі

Головний тренер "Ов'єдо" Хаві Росада підтримав Андрія Луніна, який припустився прикрої помилки в першому матчі за новий клуб в іспанській Сегунді.

"Ми помилилися під час другого забитого гола, але вирішальним став перший м'яч в наші ворота, який був забитий з пенальті. Гравці – теж люди. У мене залишилося приємне враження від футболу, який ми показали. Тепер нам потрібно готуватися до важливого поєдинку, який відбудеться в неділю", – заявив Росада в інтерв'ю офіційному сайту команди.

Хаві Росада Real Oviedo

Наставник "Ов'єдо" також зазначив, що не коментуватиме сумнівний пенальті призначений у ворота його команди, оскільки це не його робота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер Андрій Лунін невдало дебютував за свій новий клуб у матчі іспанської Сегунди проти "Альмерії".

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