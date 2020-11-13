Тренер Німеччини про матч з Україною: нам потрібно буде вийти за межі можливостей

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,5 т.
Йоахим Льов

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що його команді буде вкрай непросто досягти успіху в матчі п'ятого туру Ліги націй проти України.

Він відзначив швидких і технічних атакувальних футболістів нашої збірної, а також організовану гру підопічних Андрія Шевченка в обороні. За його словами, для перемоги над Україною його команді потрібно будет вийти за межі можливостей і зіграти з максимальною пристрастю.

"Нам потрібно буде подолати неймовірний опір для перемоги над Україною. У порівнянні з матчем у Києві в їхній склад повернулися основні гравці. Вони перемогли Іспанію та Швейцарію, і це не випадково. У них є багато швидких і технічних футболістів, які вміють контратакувати. Але вони також вміють добре захищатися і опікати суперників. Іспанія не змогла перемогти, тому що пропустила швидкий випад і не створила нічого біля чужих воріт. Нашій команді потрібно вийти за межі можливостей і зіграти з максимальною пристрастю", – цитує слова Льова Німецька футбольна асоціація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між командами відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "РБ Арена" в Лейпцигу.

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