Тренер Німеччини про матч з Україною: нам потрібно буде вийти за межі можливостей

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що його команді буде вкрай непросто досягти успіху в матчі п'ятого туру Ліги націй проти України.

Він відзначив швидких і технічних атакувальних футболістів нашої збірної, а також організовану гру підопічних Андрія Шевченка в обороні. За його словами, для перемоги над Україною його команді потрібно будет вийти за межі можливостей і зіграти з максимальною пристрастю.

"Нам потрібно буде подолати неймовірний опір для перемоги над Україною. У порівнянні з матчем у Києві в їхній склад повернулися основні гравці. Вони перемогли Іспанію та Швейцарію, і це не випадково. У них є багато швидких і технічних футболістів, які вміють контратакувати. Але вони також вміють добре захищатися і опікати суперників. Іспанія не змогла перемогти, тому що пропустила швидкий випад і не створила нічого біля чужих воріт. Нашій команді потрібно вийти за межі можливостей і зіграти з максимальною пристрастю", – цитує слова Льова Німецька футбольна асоціація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між командами відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "РБ Арена" в Лейпцигу.