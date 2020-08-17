Тренер назвав головну складність для "Шахтаря", згадавши про війну Росії проти України
Напередодні півфіналу Ліги Європи проти "Інтера" головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру зізнався, що неможливість проведення домашніх матчів на "Донбас Арені" через війну Росії проти України є головними труднощами для його команди.
"Це наша головна складність. Ми представляємо Донецьк і, я вважаю, всю Україну. На сьогоднішній день матч проти "Інтера" є найважливішим у моїй тренерській кар'єрі", – цитує Каштру видання Marca.
Той факт, що італійський клуб є явним фаворитом півфіналу проти "Шахтаря", ніяк не вплине на гру, вважає португальський фахівець.
"Гра відбувається на футбольному полі та не залежить від ставок. Футбол – це бізнес. Але для нас це не має значення, оскільки нас цікавить лише суперник і наш виступ у матчі з ним. Якщо більшість людей вважають "Інтер" фаворитом, то так тому і бути", – додав Каштру.
Нагадаємо, що півфінал Ліги Європи між міланським клубом і "Шахтарем" відбудеться в понеділок, 17 серпня. Букмекери оцінили ймовірність виходу української команди до фіналу турніру.
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