Тренер назвав головну складність для "Шахтаря", згадавши про війну Росії проти України

Михайло Морозов Футбол 14:16, 17.08.2020

Напередодні півфіналу Ліги Європи проти "Інтера" головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру зізнався, що неможливість проведення домашніх матчів на "Донбас Арені" через війну Росії проти України є головними труднощами для його команди.

"Це наша головна складність. Ми представляємо Донецьк і, я вважаю, всю Україну. На сьогоднішній день матч проти "Інтера" є найважливішим у моїй тренерській кар'єрі", – цитує Каштру видання Marca.

Той факт, що італійський клуб є явним фаворитом півфіналу проти "Шахтаря", ніяк не вплине на гру, вважає португальський фахівець.

"Гра відбувається на футбольному полі та не залежить від ставок. Футбол – це бізнес. Але для нас це не має значення, оскільки нас цікавить лише суперник і наш виступ у матчі з ним. Якщо більшість людей вважають "Інтер" фаворитом, то так тому і бути", – додав Каштру.

Нагадаємо, що півфінал Ліги Європи між міланським клубом і "Шахтарем" відбудеться в понеділок, 17 серпня. Букмекери оцінили ймовірність виходу української команди до фіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначився можливий суперник "гірників" у вирішальному матчі Ліги Європи.

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