Тренер "Лейпцига" встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів

33-річний наставник "Лейпцига" Юліан Нагельсманн обіграв "Атлетіко" Дієго Сімеоне і став наймолодшим тренером, якому вдавалося вивести свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше цей рекорд належав французові Дідьє Дешаму, який вивів "Монако" в 1/2 фіналу ЛЧ в сезоні 2003/04 у віці 35 років.

Відзначимо, що Нагельсманн є молодшим за головних зірок сучасного футболу Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Крім того, його "Лейпциг", який був заснований у 2009 році, став наймолодшою командою в історії півфіналів Ліги чемпіонів.

Юліан Нагельсманн молодший, ніж Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду Instagram 433

Під керівництвом німецького фахівця "бики" посіли третє місце в Бундеслізі 2019/20, пропустивши вперед дортмундську "Боруссію" і "Баварію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/2 ЛЧ команда Нагельсманна зіграє проти ПСЖ, який зробив неймовірний камбек у чвертьфінальному поєдинку проти "Аталанти".