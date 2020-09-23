Тренер команди Ярмоленка заразився коронавірусом

Головний тренер "Вест Гема" Андрія Ярмоленка Девід Моєс і два футболісти команди, Ісса Діоп і Джош Каллен, заразилися коронавірусом.

Як повідомляє видання SkySports, позитивні результати тестів опинилися в розпорядженні клубу незадовго до початку матчу Кубка англійської ліги проти "Халл Сіті". Наставник "Вест Гема" та обидва гравці, які мали вийти на поєдинок у стартовому складі, були змушені негайно поїхати додому й самоізолюватися на 10 днів. Хвороба у них протікає безсимптомно.

Девіда Моєса на тренерському містку замінив його помічник Алан Ірвін. Під його наглядом лондонський клуб розгромив своїх суперників із рахунком 5:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко провів суперматч проти "Халл Сіті", відзначившись двома голами та двома результативними передачами.