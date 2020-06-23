Тренер 'Колоса' розповів про свавілля в матчі з 'Динамо': підсумки спорту 22 червня

Київське "Динамо" в скандальному матчі 27-го туру УПЛ обіграло "Колос" з Ковалівки, а волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров напав на водія в Москві.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні підсумки понеділка, 22 червня.

Крім того, тренер "Колоса" Руслан Костишин обурився суддівством у матчі з "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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