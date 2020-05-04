Головний тренер грозненського "Ахмата", почесним президентом якого є глава Чечні Рамзан Кадиров, Ігор Шалімов назвав дармоїдами росіян, які просять допомоги у держави в умовах коронавірусу.

"Ті, хто реально роблять важливі речі для нас, вони отримують гроші. Якщо ти дармоїд, який хоче отримувати гроші, але нічого не робити, то це твій вибір, вибирай іншу професію. Давайте почнемо з бомжів. Вони живуть погано, у кожного своя історія. Кожен, хто сьогодні ниє, живе краще, ніж бомж, тому у мене питання: заради чого вам допомагати?" – сказав Шалімов у себе в Instagram, але вже видалив відео. Тепер воно з'явилося на YouTube-каналі Usachev TV.

Ігор Шалімов Soccernews.ru

Користувачі мережі обурилися, побачивши заяву тренера "Ахмата", і почали висловлювати свій гнів у коментарях.

"Така тупа істота, як Валуєв, Карелін, Хоркіна та інші безмозкі спортсмени", "Почни з себе, Шалімов! Ти в руках лопати не тримав! Закінчиться ваша годівниця скоро, сам перший заниєш на всю країну", "У мене немає культурних слів для опису таких людей", "Нікому не потрібна істота вирішила пропіаритися з останнього місця в чемпіонаті Росії".

Відзначимо, що "Ахмат" займає останній рядок у РПЛ, набравши 20 очок після 22 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з критикою на адресу уряду Росії через брак допомоги під час коронавірусу висловлювалися коментатори Василь Уткін та Геннадій Орлов.