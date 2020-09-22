Тренер італійського клубу: Супряга – той футболіст, який нам потрібен
Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович підтвердив інтерес до нападника київського "Динамо" Владислава Супряги.
Як повідомляє видання FootballItalia, італійський клуб веде активні переговори про трансфер українця. Наставник "Болоньї" впевнений у тому, що наш співвітчизник є дуже перспективним футболістом.
"Ми не можемо дозволити собі підписати футболіста, який відразу змінить гру команди, тому вирішили сконцентруватися на молодих і перспективних виконавцях. Супряга – той футболіст, який нам потрібен. Йому знадобиться час, щоб почати прогресувати, у нього будуть злети та падіння, але він володіє чудовим потенціалом", – сказав Михайлович.
У нинішньому сезоні Супряга взяв участь у п'яти матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" оголосило про розірвання контракту з нападником Артемом Кравцем через місяць після підписання угоди з футболістом. Пізніше він пояснив своє рішення покинути команду і зробив різку заяву про брехню та дилетантів.