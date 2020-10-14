Тренер Іспанії відреагував на поразку від України в матчі Ліги націй

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не став робити трагедію з сенсаційної поразки від України (0:1) в матчі четвертого туру Ліги націй.

Наставник наших суперників заявив, що його команда контролювала хід поєдинку протягом усіх 90 хвилин, але не зуміла реалізувати свої моменти. В цілому він залишився задоволений грою своїх підопічних.

"Нічого страшного, якщо один-два матчі ми завершимо без забитих м'ячів. Сьогодні ми створили достатньо моментів, щоб забити. До того ж ми всі 90 хвилин перевершували суперника, який намагався позбавити нас простору і перекривати всі наші передачі. В Іспанії люди звикли звинувачувати голкіпера Давида де Хеа. Якщо на нього налетять із критикою і на цей раз, то можна буде вимикати світло та здаватися. За кар'єру я програв багато таких матчів, але я залишився задоволений ставленням моїх хлопців до гри, і в цілому, мені сподобалося те, що я сьогодні побачив", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про поєдинок Ліги націй проти Іспанії висловилися тренер збірної України Андрій Шевченко та автор переможного гола Віктор Циганков.