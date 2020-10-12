Тренер Іспанії порівняв Україну з Ferrari перед матчем Ліги націй

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке порівняв Україну з Ferrari під час прес-конференції напередодні матчу четвертого туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський".

Така відповідь пролунала після слів одного з українських журналістів, який відзначив високу швидкість гри наших суперників і згадав назву марки знаменитих італійських автомобілів. Він запитав у Енріке, яку машину йому нагадує українська збірна.

"Ще один Ferrari. Ми, як і всі інші, зазвичай оцінюємо кожну команду окремо, аналізуємо певних футболістів, тому можу сказати, що Україна – цікавий колектив, який зберігає вірність своїй манері гри і дотримується певних принципів. Саме це допомагає команді досягати своїх цілей", – заявив наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу Ліги націй між Україною та Іспанією, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня. Раніше наша команда отримала результати тестів на коронавірус.