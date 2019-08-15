Тренер - іспанець? Стало відомо про рішення керівництва "Динамо"

Колишній асистент Олександра Хацкевича іспанський фахівець Вісенте Гомес продовжить роботу в "Динамо".

За інформацією FC Dynamo Nation, якщо пошуки нового наставника "біло-синіх" затягнуться, то Вісенте Гомес буде тренувати команду в якості виконуючого обов'язки.

Вісенте Гомес (праворуч) ФК "Динамо"

Найближчий матч "Динамо" проведе 24 серпня - вдома проти "Олімпіка" в 5-му турі УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня Олександр Хацкевич був звільнений з поста головного тренера "Динамо" разом з усім тренерським штабом.

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