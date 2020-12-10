Тренер "Інтера" зірвався на журналістці після нічиєї з "Шахтарем" в ЛЧ

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте не приховував свого розчарування після нічиєї в матчі останнього туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", яка призвела до вильоту міланців з єврокубків.

Він заявив, що команда віддала всі сили для досягнення позитивного результату, але його підопічних підвела реалізація. Італієць також залишився незадоволений суддівством у деяких поєдинках.

"Команда повністю віддалася грі. Дивно, що за два матчі, протягом яких ми домінували над "Шахтарем", нам жодного разу не вдалося забити. Нам не вистачало голів у цій Лізі чемпіонів і не щастило з суддями і системою VAR (відеопомічник арбітра). Якщо повернутися до тих епізодів та переглянути їх... Незважаючи на це, у нас були шанси, але якщо ти не забиваєш, то не виграєш", – цитує слова Конте видання Football-Italia.

Журналістка телеканалу SkySports Анна Білло нарвалася на різку відповідь італійського фахівця після того, як запитала, чому його підопічним не вдалося виграти у "Шахтаря" в жодному з двох матчів, хоча за кілька місяців до цього "Інтер" розгромив "гірників" з рахунком 5:0 у півфіналі Ліги Європи.

"Донецький клуб перебудував свою тактику, щоб нейтралізувати наші сильні сторони. Вони програли 0:5, тому й змінилися. Думайте, перш ніж ставити запитання!" – звернувся Конте до журналістки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" здобув нічию у вирішальному матчі ЛЧ з "Інтером" і вийшов в Лігу Європи. "Гірники" показали емоції з роздягальні після поєдинку.