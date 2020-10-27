Тренер "Інтера" про перемогу "Шахтаря" над "Реалом": я не був здивований рахунком

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте заявив, що не здивувався перемозі "Шахтаря" у виїзному матчі з мадридським "Реалом" у першому турі Ліги чемпіонів.

Він пояснив це тим, що "гірники" є збалансованою командою, за яку виступають висококласні футболісти. Італійський фахівець також згадав півфінал Ліги Європи, в якому його підопічні розгромили український клуб з рахунком 5:0.

"Я не був здивований рахунком в Мадриді, адже "Шахтар" – це дуже сильний суперник і хороша команда. Ми грали з ними в півфіналі Ліги Європи. Тоді ми провели відмінний матч і перемогли, проте я дуже добре пам'ятаю потенціал "Шахтаря". Це дуже цілісна та збалансована команда з класними гравцями і високим рівнем футболу", – цитує слова Конте сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між "Шахтарем" та "Інтером" у другому турі Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Раніше "гірники" представили свою заявку на матч.