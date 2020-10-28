Тренер "Інтера" оцінив нічию з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте знайшов позитивні моменти в нічийному матчі другого туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Італійський наставник заявив, що його команда показала хороший футбол і заслужила на перемогу в поєдинку. Він відзначив, що гра "гірників" була дуже схожа на ту, яку вони показали у виїзній зустрічі з мадридським "Реалом" у першому турі ЛЧ.

"Я думаю, що є і позитивні моменти після цього матчу. Ми грали з правильними інтенсивністю і намірами. Ми домінували, але були невдачливі. У нас були шанси забити, ми добре виступили в обох таймах. Не забувайте, що у "Шахтаря" є важливі технічні якості, але нам шкода, оскільки ми мали перемагати. Ми на правильному шляху, у нас правильний менталітет. Я бачив їхній матч із "Реалом" на минулому тижні, і сьогодні вони зіграли так само", – цитує слова Конте Football-Italia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нічию "Шахтаря" з "Інтером" прокоментував тренер "гірників" Луїш Каштру, а захисник італійців назвав цей результат ганьбою.