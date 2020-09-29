Тренер "Гента" розкрив план на матч з "Динамо" і висловився про відсутність Яремчука

Виконуючий обов'язки головного тренера "Гента" Вім де Декер поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбудеться у вівторок, 29 вересня, в Києві.

У коментарі телеканалам "Футбол" він сказав, що вирішив зробити ставку на швидкий гол своєї команди. За його словами, це може багато чого змінити в нашій парі. Нагадаємо, що в першій грі кияни здобули виїзну перемогу з рахунком 2: 1.

"Ми добре знаємо слабкі сторони "Динамо". На жаль, вони двічі забили в Бельгії, і ми розуміємо, що нам тепер потрібно робити. Сподіваюся, що у нас вийде забити швидко. І після цього багато що може трапитися", – зізнався Де Декер .

Він також прокоментував відсутність Романа Яремчука, заявивши, що наш співвітчизник не поїхав до Києва через травму.

"Роман травмований. У нього пошкоджена спина. Саме з цієї причини він не зіграє з "Динамо". Ми розраховуємо на нього, і я впевнений, що у Яремчука хороші стосунки з клубом. Він залишається частиною "Гента"", – заявив Де Декер .

Відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що український нападник залишився в Бельгії через внутрішній конфлікт і може перейти в один з італійських клубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про вирішальний матч кваліфікації Ліги чемпіонів висловилися головний тренер київської команди Мірча Луческу і захисник Віталій Миколенко.