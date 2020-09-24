Тренер "Гента" прокоментував поразку від "Динамо" у плей-оф Ліги чемпіонів

Виконуючий обов'язки головного тренера "Гента" Вім де Декер поговорив з журналістами після поразки в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти "Динамо" (1:2).

Як повідомляється на офіційному сайті київської команди, наставник бельгійців заявив, що його підопічні зробили помилки, якими вміло скористався український клуб.

"Перед матчем ми обговорили всі сильні сторони суперників, всі помилки, які ми можемо зробити і ті помилки, які міг допустити противник. Але те, чого ми хотіли уникнути, сталося на поле. Ми знали, що "Динамо" – команда, яка буде чекати на наші помилки та постарається скористатися ними, що вони й зробили, забивши два голи", – сказав Де Декер.

Він також зазначив, що його команда входила у другий тайм з великими надіями, але вилучення Романа Безуса сильно вплинуло на хід матчу.

"Ми мали більше вірити в себе. Ми могли зіграти набагато краще, проте створювали недостатньо вільних зон для наших гравців. Через якийсь час ситуація на полі покращилася, ми зрівняли рахунок і у нас були великі надії на другий тайм. Але ми знову наробили помилок. Слідом за жовтою карткою наш гравець отримав червону, і ми залишилися в меншості. Ми втратили багато можливостей щоб досягнути хорошого результату", – підсумував Де Декер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник "Динамо" Мірча Луческу оцінив гру команди в поєдинку з "Гентом".