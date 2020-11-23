Тренер "Гента" про Яремчука: він приїхав зі збірної України наляканим

Головний тренер "Гента", за який виступає Роман Яремчук, Вім Де Декер заявив, що українець має певні психологічні проблеми після повернення з національної збірної.

Бельгійський фахівець заявив, що багато футболістів, які перехворіли на коронавірус, поводять себе не так, як це було до зараження. Що стосується нашого співвітчизника, то у нього був виявлений COVID-19 після повернення з розташування української команди.

"Ми постійно здаємо тести і робимо все, щоб не дати коронавірусу проникнути в нашу команду. Щоразу ми зі страхом чекаємо на нові результати аналізів. Є й інший психологічний аспект: Яремчук повернувся наляканим зі збірної України, де було зафіксовано багато випадків захворювання. Ми не знаємо, як саме хвороба вплине на гравців. Я бачу, що після повернення вони поводяться не так, як раніше", – цитує слова Де Декера видання Voetbal24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що коронавірус залишає сліди, про які не говорять світові лідери.