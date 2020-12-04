Тренер "Гента" про суддівство українки Монзуль в ЛЄ: я такого ще не бачив

Михайло Морозов Футбол 19:10, 4.12.2020 Оновлено: 19:24, 4.12.2020

Головний тренер "Гента" Вім Де Декер залишився вкрай незадоволений рішенням української арбітрині Катерини Монзуль заборонити гравцеві команди Вадісу Одіджі-Офое вийти на заміну в матчі Ліги Європи проти "Слована".

Як повідомляє видання Sporza.be, футболіст отримав мікротравму під час розминки, тому ухвалили рішення замінити його в стартовому складі. "Генку" вдалося домовитися про його вихід на поле з УЄФА, однак наша співвітчизниця скасувала заміну, тому гравцеві, замість якого мав вийти Одіджа-Офое, довелося продовжувати поєдинок.

"Перед матчем у Вадіса були проблеми зі стопою, а раніше з литковим м'язом, тому ми вирішили не ризикувати й випустити в стартовому складі Дорша. Одіджа-Офое сів на трибуні, оскільки на лавці для запасних не було вільних місць. Після безлічі спроб нам вдалося додзвонитися в УЄФА і отримати дозвіл на вихід Вадіса на поле, однак суддівська бригада скасувала цю заміну. Я такого ще не бачив, особливо на такому рівні", – розповів про ситуацію Де Декер.

Матч, який обслуговувала Монзуль та її бригада, закінчився сенсаційною перемогою "Слована" з рахунком 2:1. Наша арбітриня показала сім жовтих карток.

Єдиний гол "Гента" в поєдинку забив українець Роман Яремчук, а вирішальний м'яч на свій рахунок записав інший наш співвітчизник Тарас Качараба. Бельгійський клуб програв ксі п'ять матчів на груповій стадії Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввійшла в історію Ліги націй завдяки роботі Монзуль на одній із ігор турніру.

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