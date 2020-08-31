Тренер "Гента" порадив українцю Яремчуку шукати нову команду

Головний тренер бельгійського "Гента" Ласло Белені запропонував українському легіонеру команди Роману Яремчуку шукати собі новий клуб, якщо йому не подобається грати під керівництвом румунського фахівця.

Коментуючи критику підопічного, відомий тренер зазначив, що не має наміру слухати всіх гравців.

"Я не хочу конфліктів і поважаю всіх своїх гравців. Якщо Яремчук незадоволений, йому слід вибрати інший клуб. Я тут не для того, щоб слухати всіх гравців. Якби мені довелося враховувати всі їхні поради при прийнятті рішень... Важливий лише клуб. Я знаю не тільки якості гравців, але і їх недоліки. Я розумію, що у них теж є коментарі, але вони також повинні і показувати себе", – цитує Белені Nieuwsblad.

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