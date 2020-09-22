Тренер "Гента" поділився очікуваннями від матчу з "Динамо" в ЛЧ

Виконувач обов'язків головного тренера "Гента" Вім де Декер висловився про майбутній матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбудеться в середу, 23 вересня.

Як повідомляє видання nieuwsblad.be, тимчасовий наставник бельгійців назвав киян серйозною командою, в якій зібрано сильних, досвідчених і молодих футболістів. Незважаючи на це, де Декер вважає, що його клуб має шанс досягти позитивного результату в грі з "Динамо".

""Динамо" є дуже серйозною командою. Вони дуже організовано й компактно грають в обороні, а їхній склад – чудовий сплав молодості та досвіду. На нас чекає важкий поєдинок, але я впевнений, що у нас є шанс", – заявив де Декер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свої очікування від поєдинку висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.