Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета заявив, що вже повністю вилікувався від коронавірусу, і розповів, як він себе почував у період захворювання.

"Зараз я відмінно себе почуваю. Я думаю, що повністю відновився. Вже через три-чотири дні мені стало краще, сили повернулися до мене, а симптоми захворювання залишилися позаду", – цитує слова Артети видання Evening Standard.

Мікель Артета

Він також згадав, як розвивалися події після його зараження.

"Все сталося дуже швидко. У вівторок (10 березня – Ред.) Я не дуже добре себе почував. Мені подзвонили з ради директорів і повідомили, що власник "Олімпіакоса" Евангелос Марінакіс, з командою якого недавно грав "Арсенал", здав позитивний тест на коронавірус. У середу мені зробили аналіз, а вже у п'ятницю підтвердилася інформація про моє зараження", – розповів Артета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Евангелос Марінакіс, який є власником грецького "Олімпіакоса" і англійського "Ноттінгем Форест", здав позитивний тест на коронавірус після відвідування матчів обох своїх команд на території Англії.

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