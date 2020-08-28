Тренер "Динамо" розповів про вчинок Срни, після перемоги в Суперкубку України

Тренер-селекціонер київського "Динамо" Огнен Вукоєвич розповів, що першим з перемогою в Суперкубку України його привітав Даріо Срна.

В інтерв'ю vecernji.hr Вукоєвич зазначив, що вони з Даріо часто проводять час разом, незважаючи на суперництво на футбольному полі.

"Це був джентльменський вчинок Срни. Ми з Даріо часто разом проводимо час, коли дозволяють наші обов'язки в клубі. Неважливо, що ми суперники по клубам, все-таки Срна привітав мене в Києві", – сказав Вукоєвич

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"Бос був дуже щасливий. Він був радий, що обіграв свій колишній клуб. Він похвалив нас за ту роботу, що ми зробили на тренуваннях за цей місяць", – підсумував Огнен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.