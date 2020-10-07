Тренер "Динамо" про Шапаренка: не має права припускатися будь-яких дитячих вiльностей

Максим Іншаков Футбол 19:39, 7.10.2020 Оновлено: 20:03, 7.10.2020

Головний тренер "Динамо" U-21 Юрій Мороз вважає, що півзахиснику киян Миколі Шапаренку варто більше уваги приділяти своїм емоціям.

На думку тренера, молодий хавбек, як гравець національної збірної, не має права припускатися будь-яких дитячих вiльностей.

"З нього спитають вдвічі більше, втричі, в чотири рази більше, ніж із когось іншого, хто перебуває на футбольному полі. Він повинен відповідати цьому високому рівню. Знову ж, мається на увазі не зіркова хвороба, а певний юнацький запал. Футболісти часом забувають і думають "Так, я вже чогось там досяг". Ні. Все починається з нуля що сезону і Коля в цьому плані працює над собою", – заявив Мороз в ефірі "Спортарени".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шапаренко не зіграє в першому турі Ліги націй за збірну України.

Півзахисник отримав пошкодження і покинув розташування національної команди

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