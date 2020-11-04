Тренер "Боруссії" М оцінив розгромну перемогу над "Шахтарем" у ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 09:31, 4.11.2020 Оновлено: 09:49, 4.11.2020

Головний тренер "Боруссії" з Менхенгладбаха Марко Розе після розгромної перемоги над донецьким "Шахтарем" у третьому турі Ліги чемпіонів не став обговорювати українську команду.

На його думку, підопічні Луїша Каштру могли не очікувати від німецького клубу такої гри. Наставник "Боруссії" М вважає, що в матчі-відповіді "гірники" покажуть зовсім інший футбол.

"Не беруся ні обговорювати, ні судити нашого суперника. Єдине, що можу сказати, цілком може бути, що "Шахтар" очікував від нас не ту гру, яку ми показали. Думаю, через три тижні в Менхенгладбаху "гірники" покажуть зовсім іншу гру. Саме перемога була заслуженою. Ми забили чимало красивих голів. Особливо мене вразив другий і третій. Щодо суперника, то в нього багато чого не вийшло. 6:0 – незвичайний рахунок для "Шахтаря", саме тому я вважаю, що матч-відповідь буде іншим", – цитує слова Розе офіційний сайт "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував розгромну поразку від "Боруссії" М у Лізі чемпіонів.

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