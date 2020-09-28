Тренер "Болоньї" про трансфер "нового Шевченка": тепер все залежить від "Динамо"

Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович прокоментував можливий перехід нападника "Динамо" Владислава Супряги в його команду.

Як повідомляє видання TuttoMercatoWeb, наставник італійського клубу заявив, що сподівається на підписання українця, і зазначив, що зараз все залежить від рішення киян.

"Кожен тренер радий можливості підсилити склад, і є часи, коли це виходить або не виходить. Моя робота полягає в підготовці футболістів, які є в моєму розпорядженні. Я довіряю керівництву команди. Ми зробили все, що могли для покупки Супряги, тепер усе залежить від "Динамо", – розповів Михайлович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Болонья" підвищила пропозицію щодо українця на 2 мільйони євро. Наставник київського клубу Мірча Луческу хоче замінити нападника на бразильця.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який у минулому грав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, заявив, що нападник київського "Динамо" Владислав Супряга може стати "новим Шевченком".