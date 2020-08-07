Тренер "Базеля" прокоментував битву з "Шахтарем" в ЛЄ

Головний тренер швейцарського "Базеля" Марсель Коллер з побоюванням чекає на протистояння з донецьким "Шахтарем" у чвертьфіналі Ліги Європи.

Досвідчений австрійський фахівець назвав чемпіонів України дуже сильним суперником, у якого багато індивідуально сильних гравців.

"З "Шахтарем" нам буде важливо захищатися всім разом: сподіваюся, очевидно, що нам треба буде пройти ще один раунд. Ми знаємо, що "Шахтар" – дуже сильний і непростий суперник, тому що вони швидкі і дуже сильні з технічної точки зору" , – цитує Коллера Tutto Mercato Web.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" – "Базель" відбудеться 11 серпня в Гельзенкірхені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" увійшли до числа найкращих команд в історії Ліги чемпіонів