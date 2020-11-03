Тренер "Барселони" розкрив цілі команди на матч із "Динамо" в ЛЧ

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман заявив, що його команда спробує показати атакувальний футбол у матчі з "Динамо" в третьому турі Ліги чемпіонів.

Під час прес-конференції перед поєдинком, який має відбутися в середу, 4 листопада, нідерландський фахівець відзначив, що перемога над українським клубом вкрай важлива для каталонців. Наставник "синьо-гранатових" також торкнувся теми коронавірусу в складі киян.

"Ми хочемо показати хороший футбол, створити велику кількість моментів для взяття воріт і здобути домашню перемогу. Нам потрібно продовжувати вигравати для побудови правильної динаміки. Ми знаємо, що "Динамо" зіткнулося з проблемами через коронавірус. Цього ранку вони здали додаткові тести, і тепер ми всі чекаємо результатів. Я не знаю правил УЄФА, але сподіваюся, що матч відбудеться завтра", – цитує слова Кумана видання AS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо умову, за якої поєдинок "Барселони" та "Динамо" можуть перенести.