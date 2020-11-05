Тренер "Барселони" про перемогу над "Динамо": заслуговували на менше, але виграли

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман високо оцінив гру "Динамо" в матчі третього туру Ліги чемпіонів, який закінчився домашньою перемогою каталонців з рахунком 2:1.

Він визнав, що його команда, можливо, не заслужила перемоги в цьому поєдинку. За його словами, кияни створили більше моментів, ніж мали.

""Динамо" – це дуже конкурентна команда, яка впевнено себе почувала. Могла бути нічия, але тер Штеген чудово себе проявив, незважаючи на багато виходів віч-на-віч. Марк-Андре показав, що він великий воротар. Добре грав не тільки наш воротар, голкіпер киян теж діяв відмінно. Іноді ти заслуговуєш на більше. Може, ми заслуговували на менше, але виграли. Знаємо, які моменти потрібно поліпшити. Дали занадто багато простору супернику та багато грали без м'яча. Зрештою ми перемогли, але потрібно визнати, що наш суперник створював більше небезпеки, ніж мав", – цитує слова Кумана офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гру з "Барселоною" прокоментував тренер київського клубу Мірча Луческу.