Тренер "Барселони" оцінив "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів

Головний тренер каталонської "Барселони" Рональд Куман очікує непростого матчу з київським "Динамо" у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Про це сам наставник "блаугранас" заявив на пресконференції перед грою 24 листопада. За словами нідерландського фахівця, поєдинок третього туру на "Камп Ноу" показав, що українські футболісти здатні піднести суперникам масу проблем.

"Ми граємо для того, щоб виграти будь-який матч. "Динамо" – хороший суперник, який непогано грав у Барселоні. Нам потрібно підготуватися для того, щоб виграти у них. Цей матч – важливий крок для виходу з групи. Напевно, на киян вплинуло то, що у них не було багато футболістів через коронавірус у минулому матчі. Але головне – інтенсивність гри команди, щоб всі хотіли грати", – цитує Кумана "Динамомания".

Нагадаємо, в Барселоні ослаблене київське "Динамо" програло 2:1. При цьому команда Мірчі Луческу не могли розраховувати відразу на десятьох футболістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каталонська "Барселона" назвала заявку на матч з київським "Динамо", до якої не увійшов зоряний Ліонель Мессі.