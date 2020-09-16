Тренер АЗ прокоментував поразку від "Динамо" в кваліфікації ЛЧ

Тренер АЗ Арне Слот заявив, що його команда зіграла два різних тайми в матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".

"Головна причина в різних таймах від АЗ – це швидкий пропущений гол у другій половині. Після цього "Динамо" відійшло назад і змогло зіграти на контратаках в зонах, які ми відкривали. Нам стало грати набагато складніше. Першу половину матчу ми домінували, але нам трохи не пощастило. Чого не вистачило, так це реалізації своїх моментів. А також не можна втрачати м'яч у такій небезпечній близькості до воріт, як це було у випадку з першим голом", – цитує слова Слота видання Tribuna.

Він також відзначив "досить сильну" гру "Динамо" в поєдинку проти його команди і заявив, що поки не може оцінити перспективи киян у разі виходу до групового етапу ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер українського клубу Мірча Луческу поділився думкою про перемогу над АЗ з рахунком 2:0.

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