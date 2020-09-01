Тренер АЗ про матч з "Динамо" в Україні: ми дотримуємося правил карантину

Олександр Чеканов Футбол 11:55, 1.09.2020

Головний тренер нідерландського АЗ Арне Слот спокійно сприймає виїзд до Києва на матч "Динамо" в Лізі чемпіонів, незважаючи на те, що влада країни внесли Україну до червоної карантинної зони.

Про це він заявив в коментарі NH Sport. За його словами, в клубі уважно стежать за тим, щоб не допустити зараження коронавірусом футболістами та персоналом.

"Ми їдемо туди у зовсім інших умовах, ніж коли мова йде просто про відпустку. Коли ми їдемо на єврокубковий матч, ми завжди добре захищені. Ми вже дотримуємося свого роду правила карантину, коли у нас є зустрічі єврокубків", – сказав Слот.

Нагадаємо, гру "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ заявили про можливе перенесення поєдинку "Динамо" з АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів до Польщі.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський: вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!

Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" не відповів на питання про Росію-агресора

Комік Філімонов йде в мери Одеси від "Слуги народу": запропонував особисто Зеленський

"Антонов" випустив перший серійний літак без російських деталей

Как я похудел на 54 килограмма